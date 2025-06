Modegeschäft in der Haldensleber Hagenstraße schließt

Geschäfte in Haldensleben

In wenigen Tagen soll der Laden schließen.

Haldensleben. - In der Haldensleber Innenstadt gibt es eine ganze Reihe von leeren Schaufenstern und bald kommt wohl ein weiteres dazu. Das Bekleidungsgeschäft Mai Anh Mode in der Hagenstraße macht in den kommenden Tagen zu.