In ausgewählten Regionen Sachsen-Anhalts könnten Modellprojekte für Öffnungen starten. Der Landkreis Börde will die Restaurants öffnen.

Haldensleben l Tübingen hat es vorgemacht, die Börde will nachrücken. Nachdem die Universitätsstadt in Baden-Württemberg mehrere Tage ein Modellprojekt zu mehr Öffnungsschritten in Corona-Zeiten gewagt hat und Erfolg hatte, wünscht sich auch Landrat Martin Stichnoth (CDU) Lockerungen für die Börde.



Den Weg dafür hat die Bund-Länder-Runde am Montag geebnet. Grundlage ist die sogenannte Experimentierklausel. In Modellkommunen oder -regionen sollen laut dem Beschluss mit strengen Schutzmaßnahmen und Testkonzepten die Beschränkungen in einzelnen Bereichen gelockert werden. Die Entscheidung dazu obliegt den Ländern selbst. Für genaue Regelungen wartet der Landkreis nun auf die aktuelle Eindämmungsverordnung Sachsen-Anhalts, die in Arbeit ist.



Nichtsdestotrotz hat der Landkreis bereits seinen Hut in den Ring geworfen, um eine der Modellkommunen zu werden. Dafür schrieb der Landrat an das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration Sachsen-Anhalt. Das Schreiben liegt der Volksstimme vor. Darin schreibt er, dass der Landkreis Börde „ein entsprechendes Testregime und ein gut strukturiertes Impfzentrum mit zuzüglich sechs mobilen Impfteams“ vorhalten kann und damit die Voraussetzungen erfülle.



Vorteile nach Corona-Test

„Mir ist wichtig, dass wir den Bürgern ein flächendeckendes Testangebot machen können und damit auch Anreize geschaffen werden, wieder am öffentlichen Leben teilzunehmen“, sagt Martin Stichnoth. Denn bisher sei die Nachfrage für die kostenlosen Corona-Tests, die jeder Bürger einmal in der Woche machen könnte, eher gering. Viele Menschen würden sich beispielsweise vor Besuchen innerhalb der Familie testen lassen – aber mehr als Gewissheit hätten die Menschen von dem Antigen-Schnelltest nicht. „Die Möglichkeit, dann auch in ein Restaurant zu gehen, wird die Testungen erhöhen“, sagt Stichnoth.



Gewünscht hätte sich der Landrat Lockerungen in allen Bereichen des öffentlichen Lebens. So hätte er sich beispielsweise vorstellen können, dass die Innenstadt Haldenslebens geöffnet wird – Einzelhandel, Gastronomie und kulturelle Einrichtungen. Doch der Bund-Länder-Beschluss sieht nur einzelne Bereiche vor.



In der Börde sollen deshalb Gastronomen ihre Türen wieder für Besucher öffnen dürfen. „Die Gaststätten und Restaurants im Landkreis Börde waren zu keinem Zeitpunkt Hotspots und die Gastronomen haben die Regeln konsequent umgesetzt“, erklärt Stichnoth die Entscheidung. Ob man nur Außen- oder auch Innengastronomie öffnen könne, kann erst entschieden werden, wenn die Verordnung des Landes festgezurrt ist.



Negatives Ergebnis als Voraussetzung

Doch wie soll das ablaufen? Geplant ist, dass die Gäste nur dann Zutritt zur Gastronomie erhalten, wenn sie einen negativen Corona-Test vorweisen können. Diese können inzwischen bei öffentlichen Teststellen, Apotheken sowie bei mehreren Hausärzten vorgenommen werden. Der Nachweis des negativen Ergebnisses kann über einen schriftlichen Nachweis oder über die Smartphone-App „Pasco“ erfolgen . Eine weitere Möglichkeit könnte sein, dass Gastronomen sich zu testberechtigten Personen ausbilden lassen und den Nasen-Rachen-Abstrich der Gäste vor Ort vornehmen.



Außerdem müssen sich die Gäste wie im Sommer 2020 registrieren – Name, Wohnort, Handynummer und Aufenthaltsdauer müssen schriftlich notiert werden. Und auch hier gibt es ein digitales Pendant. Die Handy-App „Luca“ bietet die Kontaktverfolgung auf digitalem Wege, indem der Nutzer sich über einen sogenannten QR-Code im Restaurant ein- und ausloggt (Volksstimme berichtete).



Der Landkreis hat sich das Ziel gesetzt, die Gastronomien nach Ostern zu öffnen. Um nun alles in ein Konzept zu gießen, dafür ist Danny Schonscheck als Leiter des Amtes für Wirtschaft zuständig. „Ziel ist es, die Gastronomen des Landkreises anzuschreiben, um zu sehen, ob sie das Modellprojekt mitmachen würden“, sagt Schonscheck. Das Projekt solle dafür nicht nur für Börde-Bewohner gelten – im Gegenteil. Mit den negativen Testungen stehen die Türen auch für Personen anderer Landkreise oder Bundesländer offen. „Der mögliche entstehende Tourismus könnte der Gastronomie zu dem Aufschwung verhelfen, die sie dringend nötig hat“, betont er. Landrat Stichnoth fügt an: „Nach einem Jahr Corona-Pandemie haben die Bürger kein Verständnis mehr. Wir sind bereit für Öffnungen und wollen Lockerungen anbieten.“