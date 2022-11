Morsleber Stiftung fördert Bierbrauen und Kultur

Der Ausbau einer Kulturscheune in Beendorf und eines Radweges entlang der Bundesstraße 1 in der Gemeinde Ingersleben wird vom Zukunftsfonds Morsleben mitgetragen.

Aus einer ehemaligen Bauernhofscheune in Beendorf soll eine Kulturscheune entstehen, die einen zeitgeschichtlichen Bogen von der Vergangenheit als Bergmannsdorf über Erfahrungen als Grenzort bis hin zur Ansiedlung einer Brauerei und kulturellen Angeboten schlägt.

Beendorf - Seit dem Jahr 2020 zahlt der Bund jährlich 400.000 Euro in die Stiftung Zukunftsfonds Morsleben ein. Mit dem Geld sollen Projekte im Landkreis Börde gefördert werden, aber insbesondere in den beiden Gemeinden Ingersleben und Beendorf, die durch die Schachtanlagen des Endlagers für radioaktive Abfälle in sehr unterschiedlicher Weise und direkt betroffen sind.