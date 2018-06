Die Abfall-Kleinannahmestelle in Haldensleben an der B 71 hat ab sofort neue Öffnungszeiten. Foto: Jens Kusian

Die Haldensleber Abfall-Kleinannahmestelle an der B 71 hat ab Freitag, 1. Juni, neue Öffnungszeiten.

Haldensleben l Vorbei sind die Zeiten, bei denen zuerst im Internet oder im Abfallkalender nachgeschaut werden musste, wann die Haldensleber Kleinannahmestelle geöffnet hat. Ab heute gelten für die ehemalige Mülldeponie an der B 71 neue Öffnungszeiten.

Von Dienstag bis Freitag werden dort ab sofort durchgehend von 9 bis 17 Uhr Abfälle angenommen. Auch ist die Annahmestelle sonnabends von 9 bis 12.30 Uhr geöffnet – und das künftig ganzjährig. Am Montag bleibt die ehemalige Deponie allerdings geschlossen.

Jetzt durchgängig offen

Die bisherigen Öffnungszeiten hätten sich teilweise als ungünstig erwiesen, nennt Reinhard Schulz, Vorstand der für die öffentliche Abfallentsorgung zuständigen Kommunalservice Landkreis Börde AöR (KSB), die Gründe für die Änderung. Bis gestern hatte die Annahmestelle nämlich nur montags, mittwochs und freitags von 9 bis 17 Uhr geöffnet – allerdings mit einer einstündigen Schließzeit von 12 bis 13 Uhr.

Viele Anlieferer wollten oft gleichzeitig ihren Abfall loswerden. Das sorgte immer wieder für Wartezeiten. Zuweilen habe sich dadurch der Fahrzeugverkehr bis auf die B 71 zurückgestaut, weil auch die Linksabbiegerspur auf der Bundesstraße aus Richtung Haldensleben relativ kurz ist, blickt Schulz zurück. „Da gab es auch schon das eine oder andere Mal einen Anruf von der Polizei“, erzählt er.

Außerdem werde die Möglichkeit der Entsorgung in der Kleinannahmestelle immer stärker genutzt, so Schulz‘ Erfahrungen. Auch deshalb werde die Einrichtung jetzt ganzjährig sonnabends geöffnet haben.

Montags Ruhetag

Dass ausgerechnet der Montag Schließtag ist, hat laut Reinhard Schulz ganz einfache Gründe. Zum einen wird der Montag – auch im Hinblick auf das zunehmende Abfallaufkommen – als Abfahrtag genutzt. „Das ist von der Logistik her am einfachsten“, betont er. Bislang wurden die Container mitunter auch während der Öffnungszeiten ausgetauscht, was nicht selten zu einem kleinen Verkehrschaos auf dem Gelände der Annahmestelle führte.

Auf der anderen Seite muss sich der KSB-Vorstand auch an die Gesetze halten. „Laut Arbeitszeitgesetz müssen wir unseren Mitarbeitern ein zusammenhängendes Wochenende gewährleisten. Da sie sonnabends arbeiten, ist das dann der Sonntag und der Montag“, erklärt Schulz.

Nicht geändert wurden allerdings die eingeschränkten Öffnungszeiten. So haben alle Kleinannahmestelle heute sowie am 17. August und 23. November nur bis 12 Uhr geöffnet. Am 24. und 31. Dezember bleiben sie ganz geschlossen.