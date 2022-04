Museumsfundus im Flechtinger Schloss lockt mit Geschichten

Der Brot- und Backtag hat viele Besucher an die Flechtinger Schloss- und Wassermühle gelockt.

Flechtingen - Eine Mark und 24 Pfennig kostete ein Brot zu DDR-Zeiten nicht nur bei Bäckermeister Hannes Bleßmann, sondern einheitlich überall. So manches Mal musste man sich in eine Schlange einreihen und geduldig warten, um Brot und Brötchen zu erstehen. Und am nächsten Tag, wenn wirklich mal etwas übrig geblieben war, konnte man für ein paar Pfennige nach dem Rest vom Vortag zum Verfüttern fragen.