Erxleben - 20 Kinder aus zwei Ehen hatte Johann Sebastian Bach. Einer der wohl berühmtesten Vertreter der Barockkompositionen hatte einigen seiner Kinder das musikalische Talent, das er selbst seit seiner Kindheit in Ohrdruf zeigte, weiter vererbt. Vier von ihnen hatten selbst auch komponiert.

Aus ihren Federn aus der musikalischen Zeit des Barocks an der Schwelle zur Frühklassik stammte das Konzert, dass Dirk Brödling, Stadtkantor in Bad Pyrmont, und Barockcellist Ludwig Frankmar am Sonntag zum Abschluss des Musiksommers in die Erxleber Schlosskirche führte.

Stundenlange Anfahrt für ein Konzert auf der Herbst-Orgel

Dirk Brödling, der eine stundenlange Autoanfahrt in Kauf genommen hatte, hatte schon vor der Corona-Pandemie Kontakt zum Förderkreis Schlosskirche aufgenommen, sagte Förderkreisvorstand Zazie von Davier zur Begrüßung. Er wollte auf jeden Fall einmal auf der Herbst-Orgel spielen. Doch einen Termin zu finden und vor allem einen musikalischen Partner und beides unter einen Hut bringen, dauerte auch nach dem Wegfall der Pandemiebeschränkungen noch eine Weile.

In Ludwig Frankmar, der mit der Deutschen Bahn tatsächlich pünktlich aus Berlin angekommen war, hatte er einen erfahrenen Musikerkollegen gefunden. Sein Instrument ist ein fünfsaitiges Barockcello aus dem Frankreich des Jahres 1756.

Dem Altar abgewandt und der Orgel zugewandt konnten die Zuhörer den Werken der Bach-Söhne lauschen. Foto: Carina Bosse

Das Konzert mit Werken der „begabten Kinder von Johann Sebastian Bach“ füllte die Kirche vor der Saisonpause noch einmal bis auf den letzten Platz. Dirk Brödling stellte die vier musikalischen Söhne vor.

Wilhelm Friedemann (1710 - 1784), der Dresdner oder Hallenser Bach (aus Unterscheidungsgründen wurden die Söhne mit ihren späteren Wohnorten benannt), war der älteste Sohn von Johann Sebastian Bach. Ihn, obwohl auf ihm große Hoffnungen des Vaters gesetzt worden waren, hatte Dirk Brödling jedoch für die Programmliste zum Konzert wieder verworfen.

Selbst Kammermusik erklingt

Dafür war Carl Philipp Emanuel (1714 - 1788), der Berliner oder Hamburger Bach, und der berühmteste Bach-Sohn, gleich mit zwei Werken vertreten. Komponist Joseph Haydn hatte einmal über ihn gesagt, dass ohne dessen Werke an der Schwelle vom Barock zur Klassik er selbst gar nicht so hätte komponieren können wie er es tat.

Schon aus der zweiten Ehe entstammte Johann Christian (1735 - 1782), der Londoner Bach, der später oft als der Vater und Begründer der Wiener Klassik bezeichnet wurde. Das letzte Stück des Programms stammte von seinem älteren Bruder Johann Christoph (1732 - 1795), der Bückeburger Bach, dritter der vier komponierenden Söhne. Die „Sonata per il Cembalo et Violoncello obligato“ in A-Dur sei „richtig schöne Kammermusik“, so Dirk Brödling, weil sie die Instrumente des Stücks gleichberechtigt miteinander verwoben hätte.

Der Herbst-Orgel zu- und dem Altar abgewandt konnten die Besucher die Kompositionen, zwei Orgel-Soli und zwei Werke für Cello und Cembalo, so richtig genießen. Dem langanhaltenden Beifall am Ende spendeten die beiden Musiker eine Zugabe.