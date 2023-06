„Kiss Forever“ hat ihre Fans in Calvörde nicht enttäuscht: Zungenakrobatik, hohe Stiefel und überall Nieten. Die AC/DC-Cover-Band „Hellfire“ legte noch eine Schippe drauf. Sehen Sie hier Fotos von der Veranstaltung.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Calvörde - Es dröhnt, kracht und blitzt, als die Band „Kiss Forever“ aus Budapest in voller Kostümierung und mit Make-up Welthits wie „I was made for loving you“, „Detroit Rock City“ und natürlich „Forever“ vor hunderten Zuschauern auf der Bühne im Calvörder Grieps spielt.