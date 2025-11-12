weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Tatmotiv ist unklar: Nach Explosion in Haldensleben: Haftbefehl abgelehnt – Polizei sucht weiter Täter

Rätsel um Sprengung: Die drei Verdächtigen schweigen. Warum die Polizei nun weiter wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt ermittelt.

Von Anett Roisch Aktualisiert: 12.11.2025, 14:05
Die Polizei hatte den Bereich um das Gebäude in der Hagenstraße in Haldensleben weiträumig abgesperrt. Tatortermittler sicherten Spuren am Einsatzort.
Foto: Anett Roisch

Haldensleben. - Nach der nächtlichen Explosion in der Hagenstraße dauern die Ermittlungen der Polizei Börde weiter an. Ende Oktober war in einem Mehrfamilienhaus ein Sprengkörper in ein Fenster geworfen worden, wodurch ein 25-jähriger Bewohner verletzt wurde.