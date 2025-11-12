Rätsel um Sprengung: Die drei Verdächtigen schweigen. Warum die Polizei nun weiter wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt ermittelt.

Die Polizei hatte den Bereich um das Gebäude in der Hagenstraße in Haldensleben weiträumig abgesperrt. Tatortermittler sicherten Spuren am Einsatzort.

Haldensleben. - Nach der nächtlichen Explosion in der Hagenstraße dauern die Ermittlungen der Polizei Börde weiter an. Ende Oktober war in einem Mehrfamilienhaus ein Sprengkörper in ein Fenster geworfen worden, wodurch ein 25-jähriger Bewohner verletzt wurde.