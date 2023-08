Tarifverhandlungen Nach Megastreik bei Hermes in Haldensleben: Verdi zeigt sich zufrieden

Eine Woche lange haben Beschäftigte an den beiden Standorten von Hermes Fulfilment in Haldensleben gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hatte die Mitarbeiter in einem schon länger schwelenden Tarifstreit dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Nach dem Ende des Warnstreiks zeigte sich Verdi zufrieden.