  4. Prozess endet mit Verurteilung: Nach Verfolgungsjagd auf Magdeburger Ring: Gericht verhängt hohe Geldstrafen

Zwei konkurrierende Barbershops, eine Verfolgungsjagd und zwei Schüsse auf dem Magdeburger Ring: Das Schöffengericht aus Haldensleben sieht die Schuld der drei Angeklagten als bewiesen. So lautet das Urteil.

Von VÖ 18.12.2025, 18:00
Betreiber eines Barbershops in der Börde sind vor dem Amtsgericht Haldensleben verurteilt worden.
Magdeburg/Haldensleben - Nach einer filmreifen Verfolgungsjagd durch die Börde und Magdeburg sowie mutmaßlichen Schüssen auf der Tangente und einem mehrwöchigen Prozess am Amtsgericht Haldensleben sind drei Männer zu hohen Geldstrafen verurteilt worden.