Prozess endet mit Verurteilung Nach Verfolgungsjagd auf Magdeburger Ring: Gericht verhängt hohe Geldstrafen
Zwei konkurrierende Barbershops, eine Verfolgungsjagd und zwei Schüsse auf dem Magdeburger Ring: Das Schöffengericht aus Haldensleben sieht die Schuld der drei Angeklagten als bewiesen. So lautet das Urteil.
18.12.2025, 18:00
Magdeburg/Haldensleben - Nach einer filmreifen Verfolgungsjagd durch die Börde und Magdeburg sowie mutmaßlichen Schüssen auf der Tangente und einem mehrwöchigen Prozess am Amtsgericht Haldensleben sind drei Männer zu hohen Geldstrafen verurteilt worden.