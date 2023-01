Wettbewerb Nach zwei Jahren Corona-Pause kämpfen Grundschüler in Haldensleben wieder um den IFA-Cup

Der IFA-Team-Cup in der Haldensleber Ohrelandhalle hat Tradition. In mehreren Disziplinen tretn Grundschüler aus der Region gegeneinander an. Nach einer langen Corona-Pause geht es 2023 endlich wieder los.