Nach zwei Jahren Pause wieder Jacobi- und Streetfood-Markt in Haldensleben

Haldensleben - Nach zwei Jahren Pause findet am kommenden Wochenende in Haldensleben wieder der Jacobi-Markt mit Streetfood-Angeboten und zahlreichen Attraktionen statt. Am Sonnabend, 9. April 2022, in der Zeit von 12 bis 23 Uhr sowie am Sonntag, 10. April 2022, von 12 bis 18 Uhr locken die Veranstalter dazu in die Haldensleber Innenstadt. „Wegen der Corona-Pandemie waren wir gezwungen, die letzten beiden Jahre zu pausieren“, sagt Stefan Oldenburg vom Verein „Wir für euch“. Von allen Seiten bekomme er Zuspruch für das seit den 1990er Jahren stattfindende Traditionsfest. „Die Leute freuen sich einfach, dass endlich mal wieder etwas los ist. Vor allem, da das jetzt die erste Veranstaltung in diesem Jahr ist, die ohne Corona-Beschränkungen stattfindet“, ergänzt Oldenburg.