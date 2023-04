Viele Kommunen und Landkreise haben Flächen in ihrem Besitz, die landwirtschaftlich genutzt werden, durch Pächter. So auch der Landkreis Börde. Meist erfolgt die Vergabe nach einem recht einfachen Verfahren: Wer am meisten zahlt, bekommt die Fläche. Wie kann die Vergabe nachhaltiger und fairer gestaltet werden?

Haldensleben - Klimaschutz und Nachhaltigkeit werden immer wichtiger und präsenter, auch in der Landwirtschaft. Viele Kommunen und Landkreise besitzen Flächen, die landwirtschaftlich genutzt werden. In der Regel durch Pächter. Allerdings erfolgt die Vergabe von Flächen noch immer oft an den Meistbietenden, was dazu führt, dass kleinere landwirtschaftliche Unternehmen und/oder nachhaltige Anbauprojekte Schwierigkeiten haben, überhaupt an entsprechende Nutzflächen zu kommen. Doch es gibt einige Initiativen, die sich dafür einsetzen, dass sich das ändert. Auch im Landkreis Börde.