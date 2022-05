Nachtschwärmer in Kämkerhorst: Lautlos mit den Eulen fliegen

Der schaurige Ruf gibt den Eulen etwas Gespenstisches. Warum nagelten früher Menschen aus Angst Waldkauze an ihre Hoftore? Ranger geben Kindern der Rätzlinger Grundschule einen Einblick in das geheimnisvolle Leben der lautlos fliegenden Jäger der Nacht.

Maddox führt vor, wie Eulen ihre Flügel ausspannen und lautlos durch die Nacht fliegen. Der Siebenjährige besucht die Grundschule in Rätzlingen und gehört zu den Kindern der Arbeitsgemeinschaft „Juniorranger“.

Kämkerhorst/Mannhausen - Ausgerüstet mit Kopflampen starten Kinder der Arbeitsgemeinschaft „Juniorranger“ der Grundschule in Rätzlingen im Mondschein zu einer Eulenwanderung. Ulf-Gerd Damm und Thomas Klöber sind im Drömling Ranger, die sich mit den Vögeln der Nacht auskennen. Als Mitarbeiter des Biosphärenreservates präsentieren sie den Mädchen und Jungen, die eine Ausbildung zum Juniorranger absolvieren, in der Ausstellung des Info-Hauses in Kämkerhorst erst einmal präparierte Greifvögel.