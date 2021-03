Jörg Lauenroth-Mago bietet in Rätzlingen Kremsertouren an. Reiseexpertin Gunilla Krebs durfte neben dem Landwirt auf dem Kutscherbock sitzen und die Landschaft genießen. Fotos (3): S. Wieter/A. Roisch

Das Biosphärenreservat und deren Menschen sind auf dem YouTube-Kanal „Gunilla reist“ zu sehen.

Rätzlingen l Zwei Tage lang war Reiseexpertin Gunilla Krebs im Biosphärenreservat Drömling unterwegs, um zwei Kurzfilme zu drehen. Mit ihrer YouTube-Serie „Gunilla reist“ nimmt sie jeden Sonntag ihre Zuschauer mit zu den schönsten Naturlandschaften Deutschlands.



„Ich lege großen Wert auf sanften Tourismus und Nachhaltigkeit. Begleitet werde ich von meinem Kameramann Gernot. Ich finde heraus, wie die Menschen in diesen Regionen Qualität, Regionalität, Umwelt- und Naturschutz mit ihren Angeboten erlebbar machen“, erklärte die Filmproduzentin, die sich selbst „Optimistin mit einer unbändigen Passion für das Reisen“ nennt.



Filmteam ist deutschlandweit unterwegs

In mehreren Nationalen Naturlandschaften waren die beiden Filmleute bereits unterwegs. „Ziel der Dreharbeiten bei uns ist die Erstellung eines Filmes über unser Partnerprojekt, das ja im vergangenen Jahr gestartet war“, erklärte Sabine Wieter, Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit im Reservat Drömling.



Neben den Landschaftsaufnahmen, die das Team schon im vergangenen Herbst gedreht hat, stand nun der Besuch bei den sieben Partnerbetrieben an. Gefilmt wurde im Museum Brome,



Einleitende Worte zum Drömling und zu den verschiedenen Projekten im Biosphärenreservat gab Juliane Ruttkowski, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Sabine Wieter das Projekt Partnernetzwerk leitet.



Vor der Kamera präsentierte Haiko Kuntze aus Berenbrock, stellvertretend für das Freiwilligenprojekt, unter anderem die Mission der Bienenfreunde. Die Kinder Mira Scharf aus Etingen und Emely Papst aus Rätzlingen sowie Michel Merlin Ritter aus Krügerhorst erzählten über ihre Abenteuer beim Junior-Ranger-Projekt.



Kultur, Bildung und nachhaltige Entwicklung

Im Museum Brome besichtigte das Filmteam die Ausstellung, das Café und den Außenbereich. Dabei wurde auf die touristische Verbindung zwischen Sachsen-Anhalt und Niedersachsen aufmerksam gemacht. „Hauptthema im Museum Brome waren Kultur, Bildung für nachhaltige Entwicklung und länderübergreifende Zusammenarbeit“, erklärte Juliane Ruttkowski.



Der Landwirtschaftsbetrieb Zernecke in Kusey war – nach ihren Ausführungen – der erste Betrieb in der Regionalmarkenentwicklung. Der Betrieb war Teilnehmer am Studienprojekt der Otto von Guericke Universität Magdeburg und der Agrar- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt zu den Möglichkeiten von Wertschöpfungsoptimierung in der Region.



Im Kleinen Gestüt in Krü-gerhorst bei Mieste und auf dem Eselhof bei Familie Kulina in Sachau zeigten die Akteure, wie spannend Urlaub und das Übernachten auf dem Land sein kann.



Der Eselhof ist ein Erlebnisort für Kinder und Erwachsene, aber auch für Firmen zur Teambildung. Neben Eselwanderungen durch den Drömling werden hier auch Kremserfahrten und andere Events angeboten.



Im kleinen Gestüt können Frauen an kreativen Workshops teilnehmen, für Kinder gibt es die Möglichkeit, den Ponyführerschein zu erwerben.



Vermarktungsstrategien sind von großer Bedeutung

Bei Marian Bohndick, dem Waldgourmet in Jävenitz, sind die Vermarktungsstrategien von großer Bedeutung. Bohndick zeigte, wie nicht nur Wild, sondern mit Start der Regionalmarke „Drömlingsrind“ nun auch Rinder geschlachtet und verarbeitet werden. Dabei erklärte der junge Unternehmer, welche besonderen Qualitätsmerkmale dafür eine wichtige Rolle spielen.



In der Schaubäckerei von Denni Nitzschke in Calvörde drehten die Gäste, wie Baumkuchen gebacken wird.



Viel zu erleben gibt es bei Jörg Lauenroth-Mago und seinem Gallowaybetrieb in Rätzlingen. Lauenroth-Mago ist nicht nur Landwirt, sondern sein Areal ist auch Lern- und Bildungsort für verschiedene Zielgruppen und als zertifizierter Natur- und Landschaftsführer. Die Reiseexpertin konnte vom Kutscherbock, die Schönheit der Natur im Land der tausend Gräben genießen.



„Die Unternehmer stellten so ihre Betriebe vor, erzählten, welchen Wert die Partnerzertifizierung für ihren Betrieb hat und was sie sich für die Zukunft wünschen“, berichtete Juliane Ruttkowski.



„Alle Betriebe gewährten dem Drehteam und auch uns Einblicke vor und hinter den Kulissen und hinterließen einen durchaus positiven und begeisternden Eindruck“, schwärmte Sabine Wieter.



Ein zweiter Film soll unter anderem für das deutsche Nationalkomitee für das UNESCO-Programm „Der Mensch und die Biosphäre“ zur Ausweisung als des Reservat sein entstehen. Auch dieser Film soll einen Eindruck über den Drömling sowie deren Menschen und Tiere geben.



„Die Filme machen große Lust auf den Drömling“, ist sich Sabine Wieter sicher. Zu sehen sind die kurzen Filme ab Mitte Mai auf dem YouTube-Kanal sowie auf den Internetseiten des Biosphärenreservates und deren Partner.