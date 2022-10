Naturschauspiel im Drömling: Wo wilde Gänse und Kraniche rasten

Beim morgendlichen Abflug der Kraniche und Gänse in Piplockenburg sind häufig auch große Schare Stare, die in den Schilfflächen übernachten, in Formationen fliegend über der Flachwasserzone zu sehen.

Piplockenburg/Mannhausen - Aus allen Himmelsrichtungen kommen sie bei Einbruch der Dunkelheit angeflogen: Kraniche, Saatgänse, Blässgänse und Graugänse. Die Schwärme, die in diesen Tagen in der Flachwasserzone in Piplockenburg Rast machen, bestehen aus vielen tausend Vögeln. Das Geschnatter ist dementsprechend laut. In pfeilförmigen Flug-Formationen landen immer wieder neue Trupps. Die Flachwasserzone dient als Schlafplatz.