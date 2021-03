Wegenstedt beteiligt sich an der Aktion 'Themendörfer'. Der Ort möchte sich in Zukunft "Wegenstedt - Der Bahnhof am Drömling" nennen können.

Wegenstedt l „Der Ortsteil Wegenstedt am Rand des Drömlings möchte sich natürlich an der Aktion ,Themendörfer“ beteiligen. Nach mehreren Beratungen im Verein möchten wir schlussendlich folgenden Titelvorschlag für unser Dorf einbringen“, sagte Hartmut Sonnenschein, Vorsitzender des Bürger- und Heimatvereins und verkündete den Namen: „Wegenstedt - Der Bahnhof am Drömling“.



Verkehrstechnisch liegt Wegenstedt zwischen Wolfsburg und Haldensleben. Im Ort kreuzen sich die Landesstraße 24 und die Kreisstraße 1136. Seit der Inbetriebnahme des nördlichen Abschnitts der Bahnlinie Magdeburg – Oebisfelde im Jahr 1874 besitzt Wegenstedt einen Bahnhof.



Sonnenschein betonte, dass sich Wegenstedt durch den Bahnhof als Alleinstellungsmerkmal auszeichnet. „Von allen Ortsteilen der Gemeinde Calvörde besitzen wir als einziges Dorf in der Gemeinde Calvörde einen Bahnhof“, betonte der Vorsitzende.



Fahrradtourismus nimmt zu

Seit mehreren Jahren würde der Ort – nach den Ausführungen von Sonnenschein – eine Zunahme des Fahrradtourismus im Drömling verzeichnen. Besonders an den Wochenenden seien es Tagestouristen, die vermehrt aus Richtung Magdeburg, aber auch aus Richtung Wolfsburg kommen und in Wegenstedt den Zug verlassen. Die Radler starten dann meist mit dem Fahrrad in Richtung Biosphärenreservat. „Für die Zukunft sind wir bemüht, einen Betreiber für eine Fahrradausleihstation zu finden.



In dem Zusammenhang gibt es auch Gespräche mit Stefan Hoffmann, dem Betreiber der lokalen Gaststätte Zur Deutschen Eiche, Möglichkeiten der Bewirtung der Touristen zu generieren“, erklärte Sonnenschein.



Eine Verschönerung der Außenansicht des alten Stellwerkgebäudes in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn AG sei ebenfalls angedacht. In Zusammenarbeit mit der Bios-phärenreservatsverwaltung und der DB könnten sich die Bewohner von Wegenstedt auch die Aufstellung einer Informationstafel über das Radwegenetz des Drömlings direkt am Bahnhof Wegenstedt – gegebenenfalls auch am Bahnhof in Magdeburg – vorstellen.



Viel mehr zu bieten

Aber das Dorf habe noch viel mehr zu bieten. Wegenstedt feierte 2011 die 700-jährige Ersterwähnung im Halberstädter Lehnsregister. „Unser Dorf mit dem Hirsch im Wappen ist landschaftlich zwischen Drömling und Spetzetal gelegen. Historisch interessant ist das hufeisenförmige Unterdorf mit seinen alten Bauerngehöften. Die mittelalterliche Kirche zusammen mit dem gut erhaltenen Pfarrhof bildet mit der 2011 neu erschaffenen Geschichtswerkstatt einen idealen Ort zum Austausch für regionale Geschichtsforscher“, schwärmte der Vorsitzende.



1972 wurde in Wegenstedt eine neue Polytechnische Oberschule gebaut. Heute befindet sich dort die „Grundschule am Wald“ der Gemeinde Calvörde. Auf dem Schulgelände hatte der Bürger- und Heimatverein bei der Errichtung eines naturnahen Spielplatzes mit Bezug auf den Drömling geholfen.



Nun hoffen Sonnenschein und die Heimatvereinsmitglieder, dass sie die Jury des Biosphärenreservates für ihren Namensvorschlag und für die gemeinsamen Zukunftspläne begeistern können.