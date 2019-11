Eine Igelbehausung bauen Roberto Liebrecht und Brigitte Lars aus Calvörde, Cornelia Schulze aus Etingen, Kristin Klatt, zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin und Betreuerin der Bewohner der Stiftung Neinstedt in Etingen, Reimund Lah aus Mieste, Jörg Steindorf, Betreuer der Bewohner der Einrichtung in Zienau, Sebastian Haack und Franzy Weiser aus Etingen auf dem Gelände des Info-Hauses in Kämkerhorst (von links). Foto: Anett Roisch