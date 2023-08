Eine neue Ausstellung wird am Sonntag, 13. August, in der Kleinen Galerie Flechtingen eröffnet. Dabei werden verborgene Schätze gehoben.

Flechtingen - Eine neue, die mittlerweile schon vierte Ausstellung in diesem Jahr wird am Sonntag, 13. August, um 14 Uhr unter dem Motto „Verborgene Schätze entlang der Straße der Romanik“ in der Kleinen Galerie des Flechtinger Pfarrhauses am Lindenplatz eröffnet. Die Freunde der Kleinen Galerie haben am Freitag die Kunstwerke in unterschiedlichen Größen und Formen aufgebaut.

Aus Berlin haben sich Künstler des Vereins Nelumbo aufgemacht, um fünf Jahre lang – von 2018 bis 2022 – auf Kunstsafari zu gehen und Impressionen zu sammeln. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kunstschaffende und Kunstliebhaber mit den Themen Natur und Umweltbildung kreativ und bewusst in Verbindung zu bringen.

Gemalter Naturschutz

Die erste Reise im Rahmen des Projektes führte 2018 auf Schloss Hundisburg und zur Ruine Nordhusen. Ein Jahr später waren die Sumpfburg Oebisfelde und das Biosphärenreservat Drömling Anlaufpunkt. 2020 dann standen das malerische Wasserschloss in Flechtingen mit dem See und dem Park auf dem Programm der Kunstschaffenden.

Welche „verborgenen Schätze“ zwischen Schloss Hundisburg und dem Wasserschloss Flechtingen gehoben werden und verarbeitet werden konnten, davon erzählt die neue Ausstellung. Sie soll den Kontext der Kulturlandschaft mit dem Naturschutz verdeutlichen.

Fokus auf alte Gemäuer als Lebensräume

Gerade viele alte Gemäuer sind heute wichtige Lebensräume für unterschiedliche Arten, oft als Ersatz für fehlende natürliche Lebensräume. Solche Bauwerke fanden Eingang in das künstlerische Schaffen.

Die Lokale Aktionsgruppe „Flechtinger Höhenzug“ hatte die Nelumbo-Künstler bei ihrem Vorhaben unterstützt.

Vom 13. August bis 10. September sind die so entstandenen Arbeiten immer sonntags in der Kleinen Galerie zu erleben. Bei freiem Eintritt sind Spenden zugunsten des Galerieerhalts gern gesehen.