Das Automobilzulieferer-Unternehmen „Carcoustics“ hat am Standort in Haldensleben in Millionenhöhe investiert. Mit einer neuen Maschine möchte die Firma ihre Produktion umstellen. Auch in den nächsten Jahren soll Geld für neue Technologien fließen.

Haldensleben - Steffen Ziegelski hat gute Laune: Der Start ist geglückt – um die neue Maschine am Standort von „Carcoustics“ in Haldensleben sammeln sich die Gäste. Zu einem Fest sind neben allen Mitarbeitern auch die ganz großen Chefs aus Leverkusen angereist, beispielsweise Chief Executive Officer (Geschäftsführer) Kai Uwe Frühauf und Chief Financial Officer (Finanzverwalterin) Cathrin Hirsch. Sie wollen die Technologie in Aktion sehen, in die das Unternehmen Millionen investiert hat und die „Carcoustics“ neue, zukunftsweisende Wege ebnen soll.