Neue Prognose: So viele Wohnungen fehlen in der Börde bis 2030

Haldensleben. - Bundesweit werden pro Jahr rund 320.000 neue Wohnungen benötigt. Das hat das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) ermittelt. So ist besonders in den Großstädten der Bedarf hoch, aber auch in vielen Landkreisen fehlt je nach Region neuer Wohnraum. Dabei kann es sich entweder um komplette Neubauten oder aber auch um Aufstockungen beziehungsweise Umbauten bereits bestehender Gebäude handeln. Gefragt sind vor allem 2-Zimmer-Wohnungen mit etwa 50 Quadratmetern und in den Städten auch 5-Raum-Wohnungen für Familien. Wie steht es dabei um den Bedarf im Landkreis Börde?