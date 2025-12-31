weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Gertrudium, Karl-May Festtage und Grillmeisterschaft: Neuer Kulturkalender ist da! Das sind die Höhepunkte in Haldensleben

Auf 36 Seiten finden sich viele traditionelle Feste wieder, aber auch neue Events gilt es zu besuchen. Die Stadt Haldensleben hat mehr als 120 Veranstaltungen kompakt im Kulturkalender zusammengetragen.

Von Saskia Lohöfer 31.12.2025, 08:00
In den Händen halten Astrid Seifert (l.), Claudia Beckmann und Bürgermeister Bernhard Hieber (SPD) die druckfrischen Kulturkalender für 2026.
In den Händen halten Astrid Seifert (l.), Claudia Beckmann und Bürgermeister Bernhard Hieber (SPD) die druckfrischen Kulturkalender für 2026. Foto: Saskia Lohöfer

Haldensleben - Druckfrisch und randvoll ist der neue Kulturkalender der Stadt Haldensleben. Mit mehr als 120 Veranstaltungen verteilt um das gesamte Jahr 2026 könne niemand behaupten, dass in der Stadt nichts los sei.