Auf 36 Seiten finden sich viele traditionelle Feste wieder, aber auch neue Events gilt es zu besuchen. Die Stadt Haldensleben hat mehr als 120 Veranstaltungen kompakt im Kulturkalender zusammengetragen.

Neuer Kulturkalender ist da! Das sind die Höhepunkte in Haldensleben

In den Händen halten Astrid Seifert (l.), Claudia Beckmann und Bürgermeister Bernhard Hieber (SPD) die druckfrischen Kulturkalender für 2026.

Haldensleben - Druckfrisch und randvoll ist der neue Kulturkalender der Stadt Haldensleben. Mit mehr als 120 Veranstaltungen verteilt um das gesamte Jahr 2026 könne niemand behaupten, dass in der Stadt nichts los sei.