Neues Sternenkaleidoskop in Flechtingen zieht die Blicke auf sich

Zwischen dem Mühlenteich und der Seepromenade in Flechtingen wird es jetzt noch bunter. Drei neue Spielstationen mit überdimensionalen Ausmaßen machen auf sich aufmerksam. Die ersten Tester sind begeistert.

Das Sternenkaleidoskop verändert durch das Abdecken von Öffnungen an den Seiten seine optische Wirkung immer wieder.

Flechtingen - Rudolf Kusebauch steht am neuen Spielgerät auf dem Flechtinger Lindenplatz und versucht sein Glück. Bürgermeister Tim Krümmling kommt gerade darauf zu. „Irrgarten“ heißt dieses Spiel. Es erinnert an ein übergroßes Geschicklichkeitsspiel und funktioniert auch so. Durch das Heben und Senken der Oberfläche werden drei Murmeln durch ein Labyrinth bewegt.

Das Spiel wurde direkt am Gehweg vor dem Pfarrhaus mit der Kleinen Galerie aufgestellt und hat seither schon viele große und kleine Passanten begeistert. Rollstuhlfahrer können unter die Spielkonsole fahren, kleine Kinder auf einen erhöhten Tritt steigen. Auch Bürgermeister Tim Krümmling hat hier schon mit seiner Tochter gespielt.

Der Irrgarten ist einer von drei weiteren Anlaufpunkten des Flechtinger Projekts „Das ganze Dorf als Spiellandschaft – Der Kurort als Erlebnisraum“, die vor Pfingsten fertig geworden sind. Das mit Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds zur Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und des Landes Sachsen-Anhalt geförderte Projekt ist gerade in der „heißen Phase“.

Für kleine und große Spieler

Vor dem Kurhaus stehen das auffällige Sternenkaleidoskop und das Spiel „Vier gewinnt“. Auch diese Geräte sind für kleine wie große Spieler und Nutzer gleichermaßen geeignet. „Vier gewinnt“ bietet sich für einen Wettstreit zu zweit an. Sieger ist, wer als erster vier Spielplättchen in einer Reihe abgelegt hat. Der Gegner versucht natürlich, das mit seinen Plättchen zu verhindern.

Das Sternenkaleidoskop dagegen bietet auch einzelnen Spaziergängern und Vorbeikommenden optische Impulse, regt die Fantasie des Betrachters immer wieder aufs Neue an. Die spiegelnden Bleche im Inneren der Pyramide zaubern beim Hindurchsehen einen facettenreichen Stern. Werden die verschiedenen Öffnungen an den Seiten mit den Händen abgedeckt, verändert sich die optische Wirkung immer wieder, es entstehen immer reizvolle neue Bilder.

Katrin Radtke-Stelzer und David Stelzer wollen eigentlich eine Radtour in die Umgebung unternehmen, doch vorher sehen sie sich die neuen Geräte vor dem Kurhaus an und probieren sie aus. „Flechtingen ist so schön, die Rabatten sind gut gepflegt, und es blüht überall“, freuen sie sich über ihren Heimatort. Und mit den Stationen der Spiellandschaft wird er noch attraktiver.

Die gute Stube der Gemeinde

„Der Bereich vom Kurhaus bis zur Wassermühle ist das klar definierte Zentrum des Luftkurortes“, sagt Kora Duberow, Leiterin der Abteilung Kur und Tourismus der Gemeinde. „Es ist sozusagen die gute Stube unserer Gemeinde. Mit vielfältigen Erlebnisangeboten wollen wir diesen Bereich stärken und damit auch den Einzelhandel fördern.“

Ein weiterer Baustein entsteht auf dem Schäferhof. Kora Duberow freut sich schon darauf, auch wenn bis zur Fertigstellung noch ein wenig Zeit vergehen wird. Das Spielen im öffentlichen Raum für alle Altersgruppen wird gut angenommen und wertet das Ortszentrum ordentlich auf, bekräftigt sie.

Bürgermeister Tim Krümmling macht derweil schon auf die nächste Station aufmerksam. „Viele Besucher kommen gern nach Flechtingen, weil sie den Blick über den See genießen.

Von der Altenhäuser Straße aus bietet sich ein wunderbares Panorama. Dort steht seit ein paar Tagen nun eine Erläuterungstafel mit Informationen zu Schloss, Kirche, Radberg, Bootsverleih, Kliniken und vielem mehr, was der Luftkurort so zu bieten hat. Doch das ist erst die Hälfte dieser Station. Lassen Sie sich vom zweiten Teil überraschen, weckt das Gemeindeoberhaupt die Neugier auf die Weiterführung des Projekts.