Nach „sb Lüning“ schließt auch „Ernsting’s Family“ Mitte Dezember seine Filiale in der Hagenpassage in Haldensleben. Grund ist ebenfalls eine Kündigung durch den Vermieter.

Von Vivian Hömke 02.12.2025, 15:00
"Ernsting's Family“ begrüßt Kunden seit 1997 in der Hagenpassage in Haldensleben. Nun muss das Unternehmen dort ausziehen.
"Ernsting's Family" begrüßt Kunden seit 1997 in der Hagenpassage in Haldensleben. Nun muss das Unternehmen dort ausziehen. Foto: Vivian Hömke

Haldensleben - Erst „sb Lüning“, jetzt auch noch „Ernsting's Family“: Mitte Dezember schließt das Textilunternehmen seine Filiale in der Haldensleber Hagenpassage – jedoch nicht freiwillig. Wie beim benachbarten Kaufhaus hat der Eigentümer der Hagenpassage den Mietvertrag gekündigt.