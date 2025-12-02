Einzelhandel in Haldensleben Noch eine Schließung in der Hagenpassage: Ernsting's Family muss gehen
Nach „sb Lüning“ schließt auch „Ernsting’s Family“ Mitte Dezember seine Filiale in der Hagenpassage in Haldensleben. Grund ist ebenfalls eine Kündigung durch den Vermieter.
02.12.2025, 15:00
Haldensleben - Erst „sb Lüning“, jetzt auch noch „Ernsting's Family“: Mitte Dezember schließt das Textilunternehmen seine Filiale in der Haldensleber Hagenpassage – jedoch nicht freiwillig. Wie beim benachbarten Kaufhaus hat der Eigentümer der Hagenpassage den Mietvertrag gekündigt.