Noch eine Schließung in der Hagenpassage: Ernsting's Family muss gehen

"Ernsting's Family“ begrüßt Kunden seit 1997 in der Hagenpassage in Haldensleben. Nun muss das Unternehmen dort ausziehen.

Haldensleben - Erst „sb Lüning“, jetzt auch noch „Ernsting's Family“: Mitte Dezember schließt das Textilunternehmen seine Filiale in der Haldensleber Hagenpassage – jedoch nicht freiwillig. Wie beim benachbarten Kaufhaus hat der Eigentümer der Hagenpassage den Mietvertrag gekündigt.