In Haldensleben wurde ein Mann versehentlich in einer öffentlichen Toilette eingesperrt. Normalerweise hätte er mit einem Schlüssel befreit werden müssen. Warum am Ende trotzdem die Feuerwehr zur Türöffnung anrücken musste.

Mann wird in Haldensleben in Toilette eingesperrt: Warum kein Schlüssel helfen kann

Ein Mann wurde in Haldensleben auf einer öffentlichen Toilette am Alten Friedhof eingesperrt.

Haldensleben. - „Früher ging es auch ohne Handy“, hört man ältere Generationen gerne sagen. Dass sein Handyakku leer war, wurde einem jungen Mann aus Haldensleben jetzt aber zum Verhängnis. Im Rahmen des Regionalmarktes auf dem Hagentorplatz war er am Wochenende einem natürlichen Bedürfnis gefolgt und suchte die öffentliche Toilette am Alten Friedhof auf. Dort hörte er eine Stadt-Mitarbeiterin noch sagen: „Ich schließe jetzt zu“. Reagieren konnte der Mann jedoch nicht so schnell. Er wurde in der dunklen Toilette eingeschlossen.