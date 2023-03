Die dermatologische Versorgungssituation in der Region ist angespannt. Im Landkreis Börde droht laut Kassenärztlicher Vereinigung eine akute Unterversorgung. Speziell in Haldensleben gibt es nur eine einzige Hautarztpraxis. Mit bundesweiten Ausschreibungen und einer Förderung von bis zu 60000 Euro wird versucht, freie Stellen zu besetzen.

Haldensleben - Wer in Haldensleben versucht, einen Termin beim Hautarzt zu bekommen, hat schlechte Karten. Es gibt nur eine Praxis – und die ist überrannt. Neupatienten können nur noch im Akutfall aufgenommen werden, heißt es auf Nachfrage aus der Praxis. Die dermatologische Versorgungssituation im nördlichen Sachsen-Anhalt sei angespannt, bestätigt die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt (KVSA). Der ersatzlose Wegfall der Hautarztpraxis in Wolmirstedt und unbesetzte Stellen in der Region Altmark würden zu einer steigenden Nachfrage in den umliegenden Arztpraxen führen. Viele gibt es davon nicht. Neben Haldensleben gibt es im Landkreis Börde eine weitere Hautarztpraxis in Wanzleben.