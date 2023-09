Tag des offenen Denkmals Ob Kirche, Tempel oder Schloss: Diese historischen Schmuckstücke haben in Haldensleben tief blicken lassen

Mehr als 400 Stationen haben am Sonntag zum Tag des offenen Denkmals in Sachsen-Anhalt ihre Pforten für Besucher geöffnet. Der bundesweite Aktionstag stand in seinem 30. Jubiläumsjahr unter dem Motto „Talent Monument“ und richtete seinen Fokus auf Denkmal-Talente aller Art. In Haldensleben beteiligte sich unter anderem das Museum an dem Aktionstag.