Nach jahrelanger Bauzeit, Baupfusch und Mängeln wird das neue Feuerwehrgerätehaus jetzt offiziell übergeben. Für die Kinderfeuerwehr und die 19 aktiven Mitglieder ist nun genug Platz.

Wedringens Ortswehrleiter Torsten Matusek (links) freut sich gemeinsam mit Bürgermeister Bernhard Hieber (SPD), Ortsbürgermeister André Wiklinski und mit Stadtrat Guido Henke über die neuen Kabinen für die Kameraden.

Wedringen - Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Wedringen sind schon lange in ihr neues grau-rotes Domizil „Am Kanal“ eingezogen. Nach dem Motto: „Was lange währt, wird endlich gut“, weihen die aktiven Feuerwehrleute, die Kinderfeuerwehr und die Kameraden der Alters- und Ehrenabteilung gemeinsam mit Bürgermeister Bernhard Hieber (SPD) und Stadtrat Guido Henke (Linke) das neue Feuerwehrgerätehaus offiziell ein.