Einweihung in Wedringen Offizielle Übergabe: Feuerwehrgerätehaus ist bereit für zukünftige Einsätze
Nach jahrelanger Bauzeit, Baupfusch und Mängeln wird das neue Feuerwehrgerätehaus jetzt offiziell übergeben. Für die Kinderfeuerwehr und die 19 aktiven Mitglieder ist nun genug Platz.
24.11.2025, 18:00
Wedringen - Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Wedringen sind schon lange in ihr neues grau-rotes Domizil „Am Kanal“ eingezogen. Nach dem Motto: „Was lange währt, wird endlich gut“, weihen die aktiven Feuerwehrleute, die Kinderfeuerwehr und die Kameraden der Alters- und Ehrenabteilung gemeinsam mit Bürgermeister Bernhard Hieber (SPD) und Stadtrat Guido Henke (Linke) das neue Feuerwehrgerätehaus offiziell ein.