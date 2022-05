Online-Buchung von Karten für Haldensleber Veranstaltungen ist nun möglich

Haldensleben - In der Haldensleber Kulturfabrik finden viele Veranstaltungen statt. Wer bisher Karten für die Events kaufen wollte, hatte dafür zwei Wege: entweder er schaute selbst in der Einrichtung der Stadt vorbei und holte sich die Tickets persönlich ab – nach telefonischer Reservierung hatte man dafür zwei Wochen Zeit. Wer von weiter her kam, konnte außerdem eine Überweisung leisten und bekam die Veranstaltungskarten danach postalisch zugesandt. Janina Otto, Leiterin der Kulturfabrik, und ihre Kollegen hatten sich bereits an dieses Prozedere gewöhnt. Sie wussten allerdings, dass es auch einfacher gehen könnte. Und das ist nun der Fall.