Haldensleben - Es ist warm im Gebäude vom Landkreis Börde in der Bornschen Straße in Haldensleben. Auf den Schreibtischen steht viel Technik – etwas, was beim Vorantreiben des Onlinezugangsgesetzes (OZG) von Vorteil ist. Dennoch hat es der Landkreis Börde nicht geschafft, alle seine Dienste bis zum 1. Januar 2023 online anzubieten. Wie keine andere Kommune im Kreis. Und so wirklich Schuld daran trägt niemand. Was ist also schiefgelaufen?