Das Lerchenfenster

Lerchenfenster sind bewusst angelegte Fehlstellen in landwirtschaftlicher Nutzfläche, auf denen die Vögel Lande- und Brutplätze sowie genügend Futter finden. Die Fenster werden in Feldern von mindestens fünf Hektar Größe angelegt – vor allem in Getreide-, aber auch in Raps- und Maisäckern. Lerchenfenster sind einfach anzulegen, kostengünstig und für die Vögel eine echte Hilfe.

Das Anlegen der Lerchenfenster ist einfach: Bei der Saat wird die Sämaschine für einige Meter angehoben, so dass eine nicht gesäte Freifläche von ungefähr 20 Quadratmeter entsteht, auf der Feldlerchen brüten können und Nahrung finden. Nach der Saat können die Landwirte die Lerchenfenster zusammen mit dem restlichen Acker ganz normal bewirtschaften. Der Aufwand für Landwirte ist verhältnismäßig gering: Zwei Lerchenfenster pro Hektar reichen für die Tiere aus, der Ernteausfall auf diesen 20 Quadratmetern ist minimal.

Von den Rettungsinseln im Acker profitieren auch andere bedrohte Tierarten, etwa das Rebhuhn oder der Feldhase.

(Quelle: Nabu)