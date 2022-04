Ortsumgehung Wedringen: Warum auf der B 71 n bei Haldensleben noch immer 50 km/h gilt

Im September wurde die Ortsumgehung Wedringen freigegeben – doch obwohl die Strecke zum Teil zweispurig ist, stehen noch Tempo-50-Schilder. Warum ist das so? Und wie steht es um den Radwegausbau?

Baustelle der B71n Ortsausgang Haldensleben in Richtung Magdeburg. Trotzdessen, dass keine offensichtlichen Arbeiten mehr durchgeführt werden, bleibt die 50 km/h Begrenzung. Warum?

Haldensleben - Die Ortsumgehung Wedringen, die B 71 n, ist für den Verkehr seit einigen Wochen freigegeben. Die Bauarbeiten scheinen auf den ersten Blick, zumindest auf der Strecke selbst, so gut wie abgeschlossen. Dennoch wird am Ortsausgang Haldensleben das Tempolimit von 50 km/h nicht aufgehoben, selbst dann nicht, als die Strecke zweispurig wird. Ähnliches gilt in der Gegenrichtung.