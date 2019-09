Stillstand auf der Wedringer Dorfstraße: drei Lkw kommen auf der schmalen Straße nicht aneinander vorbei. Dieser Zustand wird voraussichtlich noch länger bestehen, als es den Anwohnern lieb ist, denn die Bauarbeiten an der B 71 n ziehen sich hin. Foto: Juliane Just

Der Bau der Bundesstraße 71 n dauert voraussichtlich länger als geplant, was die Wedringer beim jüngsten Ortsrat erfahren haben.

Planung und Realität • Der vierspurige Ausbau der B 71 im Stadtgebiet Haldensleben sollte von Oktober 2018 bis Dezember realisiert werden. Dabei werden die Einmündungsbereiche der Magdeburger Straße und der Hamburger Straße von der „Otto-Kreuzung“ aus neu gestaltet. Tatsächlich wurde die Kreuzung erst im Juni 2019 gesperrt – dies soll noch bis Oktober so bleiben. • Die umfangreiche Verlegung der Ver- und Entsorgungsleitungen sollte 2018 fertiggestellt werden. Daran wird derzeit – und damit ein Jahr später – noch gearbeitet. • Die archäologischen Grabungen sollten laut Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie bis ins erste Halbjahr 2019 andauern. Durch die vielen Funde werden derzeit punktuell noch Grabungen durchgeführt – ebenfalls ein Zeitverzug.

Wedringen l Er war nur der Überbringer der schlechten Nachrichten, doch Bauamtsleiter Sven Brack brach ein Sturm der Entrüstung entgegen. Als Vertreter der Stadt hatte er zum Ortschaftsrat in Wedringen Neuigkeiten über den Ausbau der B 71 n parat. Das Land bleibt bei dem Termin Juni 2021, doch die derzeitigen Baumaßnahmen hinken hinterher.

Die Neuigkeiten, die Sven Brack vorlas, kamen von der Landesstraßenbaubehörde (LSBB), Regionalbereich Mitte. Denn Bauherr der B 71 n ist das Land Sachsen-Anhalt. Dies teilte mit, dass an der Neubaustrecke noch Arbeiten an Ferngasleitungen vorgenommen werden. Außerdem setzen sich archäologische Grabungen wegen der hohen Funde weiter fort. „Es werden frühzeitliche Brunnen geborgen. Wie lange das dauert, ist unklar“, sagt Stefan Hörold, Regionalbereichsleiter der LSBB, Regionalbereich Mitte, auf Volksstimme-Anfrage. Die Arbeiten am sogenannten Bauwerk zwei – die Brücke an der geplanten Anschlusssstelle der K 1158 nach Althaldensleben – verlaufen planmäßig.

Behörde hält an Bauende 2021 fest

Bis zu diesem Punkt nickten die anwesenden Anwohner zustimmend, doch dann folgte der Knackpunkt. Denn für drei weitere Streckenabschnitte ist das Land in der Planung, Ausschreibung und Prüfung. Dabei geht es um die Strecke zwischen Haldensleben, Höhe Agip-Tankstelle, und der neuen Anschlussstelle der B 71 n kurz vor Wedringen, dem Brückenbauwerk drei am Graben sowie dem Brückenbauwerk vier am Kanal. Die Ausschreibungen sind laut Landesstraßebaubehörde im Frühjahr 2020 geplant. Avisierter Baubeginn: 2020. Dabei sollten alle Brückenausschreibungen bereits im Jahr 2017 erfolgen. Das zumindest teilte die LSBB im März 2017 im Gespräch mit der Volksstimme mit.

Bilder Das freistehende Brückenbauwerk zwei der geplanten Anschlussstelle der K 1158 nach Althaldensleben. Foto: Juliane Just



Die Beber fließt unter der neuen Brücke kurz vorm Ortseingang Haldensleben. Foto: Juliane Just



Ein Raunen ging durch die Reihen im Dorfgemeinschaftshaus Wedringen, bevor die ersten Stimmen zu dieser neuen Hiobsbotschaft laut wurden. Die Wedringer mutmaßten, dass ein Bauende Mitte 2021 nicht möglich sei, wenn im kommenden Frühjahr erst mit den Brücken begonnen wird (siehe Infokasten). „Jeder Zeitverzug ist für uns unerträglich. Diesen Lärm hält keiner aus“, sagte ein Anwohner. Bauamtsleiter Sven Brack betonte, dass das Land Sachsen-Anhalt an dem bisherigen Stichdatum 2021 festhalte. Doch auf die Frage der Anwohner, ob das realistisch sei, sagte er: „Wenn sie meine persönliche Meinung hören wollen: Nein.“ Auch auf erneute Volksstimme-Nachfrage lässt die Landesstraßenbaubehörde verlauten, dass die Fertigstellung bis 2021 „noch realistisch“ sei.

Bauherren sollen Rede und Antwort stehen

Die Wedringer zeigten sich entrüstet. Sie forderten, dass zum nächsten Ortsrat einer der Bauherren mit am Tisch sitzt und ihnen Rede und Antwort steht. Außerdem fühlen sie sich von der Stadt im Stich gelassen. „Die Stadt sitzt mit in der Arbeitsgruppe und sollte für uns eintreten“, sagte ein Anwohner. Neben den LSBB-Mitarbeitern sitzen in der Arbeitsgruppe zur B 71 n Vertreter des Landkreises Börde und seines Eigenbetriebes Straßenbau und -unterhaltung sowie die Stadt Haldensleben mit am Tisch. Sven Brack erläuterte, dass der Stadt die Hände gebunden seien. Man könne die Bauherren des Landes an die Dringlichkeit erinnern. „Wir versuchen, Einfluss zu nehmen, aber mehr als reden können wir nicht“, versuchte Sven Brack die aufgebrachten Wedringer zu beruhigen.

Auch die geplanten Kosten stellten die Wedringer infrage. Die LSBB teilt auf Volksstimme-Anfrage mit, dass für die Einhaltung der Gesamtkosten keine belastbare Aussage getroffen werden könne, da die Bauleistungen für die Neustrecke eben erst im Frühjahr 2020 erfolgen.

Stillstand mehrmals am Tag

Das Schlimmste für die Anwohner: Bisher ist noch nicht einmal die freie Strecke im Gespräch, die um den Ort herumführt und den lärmenden Verkehr endlich aus Wedringen verbannen soll. Dabei haben die Wedringer sich bereits dafür eingesetzt, dass ein Lkw-Verbot für die Dorfstraße eingeführt wird (Volksstimme berichtete). Der Landkreis lehnte dies ab.

Mehrmals am Tag herrscht Stillstand auf der Dorfstraße, weil die Lkws auf dem engen Pflaster nicht aneinander vorbeikommen. Außerdem monieren die Anwohner, dass die schwer befahrene Magdeburger Straße sich absenkt. Das hat zur Folge, dass die abgesenkten Gullys lärmen, wenn Lkws darüber fahren. Laut einer Verkehrszählung aus dem Jahr 2015 rollen täglich mehr als 15.000 Fahrzeuge durch den Ort – wie viele es heute sind, ist unklar.

Wedringer sind verzweifelt

Mehr als 20 Jahre lang hatten sich die Wedringer für den Bau der Ortsumgehung stark gemacht. Die einstigen Freudentränen beim Baustart 2017 sind vergessen, die Wedringer sind verzweifelt. „Wir können nicht mehr schlafen, nicht mehr leben, nicht mehr denken“, sagt eine Anwohnerin, während vor dem Dorfgemeinschaftshaus ein Lkw vorbeibrettert und ihre letzten Worte verschluckt.