Kultur Ost-West-Film aus der Börde und Helmstedt berührt Besucher

„Zwischen uns war mal eine Grenze“ ist ein gemeinschaftliches Filmprojekt. Ein Teil der Dreharbeiten fand in der Gemeinde Hohe Börde statt. Am Donnerstag wurde der Film der Öffentlichkeit im Helmstedter Roxy-Kino präsentiert. Wie kam der Film an?