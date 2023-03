Ostereier setzen Farbakzente an der B 1 in Erxleben

Erxleben - „So einen Andrang hatten wir überhaupt noch gar nicht“, sagt Peter Schmidt und freut sich über die Resonanz auf die Osterspaß-Aktion der Initiative „Erxleben erleben“. Diese hatte zum wiederholten Mal zu einem Ostereierbasteln und Ostereierbemalen eingeladen, um diese dann am Gasthaus zur Post an der Bundesstraße 1 in Erxleben an die Bäume zu hängen.