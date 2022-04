Hermes Fulfilment wickelt derzeit in seinem Versandzentrum am Haldensleber Südhafen hauptsächlich Waren des Anbieters Otto ab. Ab 2024 soll das nicht mehr passieren. Und dann?

Haldensleben - Rund 4500 Mitarbeiter arbeiten in den beiden Versandzentren von Hermes Fulfilment in Haldensleben. Allein 1500 davon sind im Versandzentrum am Südhafen beschäftigt. Dort werden hauptsächlich Sendungen des Handelsunternehmens Otto bearbeitet, also gelagert sowie für Endkunden kommissioniert und verpackt.