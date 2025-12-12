Bunte Stände, selbstgemachte Leckereien und spannende Experimente: Beim Winterzauber an der Sekundarschule „Brüder Grimm“ können Besucher erleben, wie kreativ und engagiert Kinder und Jugendliche ihre Schule präsentieren.

Paul mittendrin beim Winterzauber: Leckereien, Experimente und Freude auf die neue Mensa

Paul (v.l.), Hannah, Anida, Nancy Dohnert mit Tochter Melina, Johan und Mads am Verkaufsstand der Klasse 6a – mit Hotdogs und selbstgemachten Leckereien für die Besucher des Winterzaubers.

Calvörde - Der Duft von frisch Gebackenem liegt in der Luft, Livemusik klingt über den festlich geschmückten Schulhof, und überall stehen liebevoll dekorierte Verkaufsstände: Die Sekundarschule „Brüder Grimm“ – benannt nach den berühmten Märchenerzählern – hat wieder zum Winterzauber eingeladen, bereits zum fünften Mal.