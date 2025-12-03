Den Weihnachtsbaum in der Hagenpassage in Haldensleben durften in diesem Jahr die Kinder der Kita „Regenbogen“ mit ihrem Schmuck bestücken. Die Dekorationen wurden vorab selbst von den Kleinen gebastelt.

Melina (v.l.), Emilia und Anastasia aus der Kita Regenbogen hängen ihren selbstgebastelten Schmuck an den Baum.

Haldensleben - In der Haldensleber Hagenpassage ist der Weihnachtsbaum von Kindern der Kita Regenbogen geschmückt worden. Die Kinder brachten selbstgebastelte Anhänger mit, die sie an den unteren Zweigen anbringen durften. In der Kita waren beispielsweise Perlenketten, kleine Rentiere aus Korken, Weihnachtsmänner und sogar winzige Weihnachtsbäume aus Wäscheklammern entstanden. Diese Dekorationen fanden nun ihren Platz am Weihnachtsbaum in der Einkaufspassage.

Organisiert wird die Aktion seit fünf Jahren von Jessica Ladwig, der rechten Hand des Hausmeisters der Hagenpassage. Sie fragt für jedes Jahr neue Gruppen für die Gestaltung an. „Bisher waren es immer Grundschulklassen. In diesem Jahr ist erstmals eine Kindergartengruppe dabei“, sagt Jessica Ladwig.

Sechs Kinder - Klara, Oscar, Sora, Emilia, Melina und Anastasia - durften stellvertretend für ihre zwei Gruppen, der Klimpertrollgruppe und der Sonnenscheingruppe, beim Schmücken helfen und dem Baum seinen festlichen Glanz verleihen. Die Weihnachtstanne steht traditionell in der Mitte der Einkaufspassage.