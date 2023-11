Deutsche Bahn Personalprobleme bei Abellio: In Haldensleben gibt es seit Wochen täglich Zugausfälle

Zugreisende müssen in Haldensleben starke Nerven haben. Auf der Bahnstrecke zwischen Madgeburg und Wolfsburg fallen seit Wochen immer wieder Züge aus. Was das zuständige Verkehrsunternehmen Abellio dagegen tun will und was das für Bahnreisende heißt.