Hilfsbereitschaft Pflegedienst-Mitarbeiterinnen retten in Haldensleben Geburtstagskind aus höchster Not

Dienst nach Vorschrift gibt es bei Andrea Köhler und Claudia Knake nicht. Für die beiden Mitarbeiterinnen des ambulanten Pflegedienstes des Regionalverbandes Ohre-Börde der Volkssolidarität zählt der Dienst am Nächsten - gerade dann, wenn er in Not ist und Hilfe braucht.