Die Freiwillige Feuerwehr in Haldensleben hat immer alle Hände voll zu tun. Am Montag musste sie zu zwei kurzen Einsätzen ausrücken.

Die Freiwillige Feuerwehr in Haldensleben wurdezu einem vermeintlichen Pkw-Brand an die Hagenpassage gerufen.

Haldensleben - Zwei Einsätze hat es für die Freiwillige Feuerwehr Haldensleben am Montag, 17. Juli, gegeben. So wurden die Kameraden gegen 17.20 Uhr zum Parkplatz an der Hagenpassage gerufen. Dort war ein Pkw abgestellt, in dessen Motorraum es begonnen hatte, zu brennen. Als die Feuerwehrleute am Einsatzort ankamen, war der Brand allerdings bereits gelöscht. „Wir haben mit der Wärmebildkamera eine Nachkontrolle durchgeführt und sind danach wieder zurück ins Gerätehaus gefahren“, teilt die Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite mit.

Dort informiert sie auch darüber, dass sie um 21.57 Uhr zu ihrem 100. Einsatz in diesem Jahr gerufen wurde. Demnach hatte in einem Industriebetrieb im Gewerbegebiet von Haldensleben die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Feuerwehr fand heraus, dass der Alarm durch Staubentwicklung ausgelöst wurde. Deshalb gab es für die Kameraden keinen weiteren Handlungsbedarf. Sie fuhren mit ihren vier Einsatzfahrzeugen nach kurzer Zeit wieder zurück in das Gerätehaus.