Pläne für Solarpark bei Calvörde: Strom vom Acker ernten

Angrenzend zum geplanten „Solarpark Calvörde West“ gibt es auf diesem künstlich angelegten Hügel eine Solaranlage an der Landesstraße 25 in Richtung Flechtingen. Der Calvörder Gemeinderat möchte die Voraussetzungen für das Baurecht diese Photovoltaikanlage auf ertragsarmen Ackerland schaffen und hat dem Entwurf des Solarparks zugestimmt.

Calvörde - Im Flecken Calvörde gibt es schon einige Solaranlagen auf einstigen Industriebrachen, auf Dächern und Freiflächen im Gewerbegebiet. Auf dem Tisch des Calvörder Gemeinderates lag bei der jüngsten Zusammenkunft des Gremiums der Entwurf für den „Solarpark Calvörde West“. Ein Auslegungsbeschluss soll gefasst werden. Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes liegt in der Nähe des Silbersees und grenzt unmittelbar an die Landesstraße (L) 24 in Richtung Wegenstedt.