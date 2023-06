Durch einen Trickbetrug erbeuten mehrere Männer Geld von einer Tankstelle in Haldensleben. Es ist nicht das erste Mal, dass dieses Vorgehen in Haldensleben bei einem Diebstahl genutzt wird.

Eine Mitarbeiterin der SB-Tankstelle in Haldensleben wurde am DonnerstagabendOpfer eines Trickbetrugs.

Haldensleben - In einer Tankstelle in Haldensleben wurden am Donnerstagabend zwei Geldkassetten gestohlen. Doch statt Gewalt wählten die Täter ein anderes Mittel, um an ihre Beute zu kommen: einen Trick.

Der Vorfall ereignete sich laut einer Pressemitteilung vom Polizeirevier Börde am Donnerstag, um 19.39 Uhr. „Zwei bisher Unbekannte lenkten dabei die Tankstellenmitarbeiterin ab, indem sie diese...