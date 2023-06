Für einige Fahrer im Landkreis Börde scheint die Ampel nur eine Empfehlung zu sein, wie sich nach einem Einsatz der Beamten vom Polizeirevier Börde zeigte. Zeitgleich boten sie ein Präventionsangebot für alle Interessierten am Elbe-Park an. Und dabei standen doch einige Kopf...

Polizeihauptmeister Klaus-Günter Krüger und Polizeihauptkommissar Matthias Lütkemüller bei Kontrollen im Waldring in Haldensleben.

Landkreis Börde - Es ist glühend heiß, als die Beamten des Polizeireviers Börde ihre Kamera am Waldring, Ecke Süplinger Straße in Haldensleben aufstellen. Es ist genau in der Mittagshitze – und viele Autofahrer scheinen sich der Grundregeln aus der Fahrschule nicht mehr allzu bewusst zu sein.