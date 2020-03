Ein Lkw-Fahrer musste in Rätzlingen einem Pkw ausweichen, dessen Fahrer mit 3,21 Promille in Schlangenlinien fuhr.

Rätzlingen (vs) l In Rätzlingen im Landkreis Börde kam es auf der L24 beinahe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Lkw. Der Pkw fuhr in Schlangenlinie und nur durch die Vollbremsung des Lkw konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden.

Der 62-jährige Autofahrer erschrak und fuhr von der Straße bis an einen Baum. Er pustete bei der Unfallaufnahme einen Wert von 3,21 Promille. Eine Blutprobenentnahme und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens waren die Folge. Der Führerschein wurde sichergestellt.