In Wellen im Landkreis Börde ist ein Mann nach eigenen Angaben von Hobbits überfallen worden. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa

In Wellen im Landkreis Börde hat ein Mann bei der Polizei angerufen, über Schmerzen geklagt und gab an, überfallen worden zu sein.

Wellen (vs) l Ein Mann hat in Wellen die Polizei alarmiert, weil er in seiner Wohnung angegriffen worden sein soll. Er klagte über Schmerzen, konnte der Polizei kaum auf Fragen antworten. Die Beamten alarmierten den Rettungsdienst und die Einsatzkräfte fuhren zur Wohnung des Mannes.

Gegenüber der Polizei und Rettungskräften gab der 65-Jährige dann an, nach seiner Geburtstagsfeier von zwei "Hobbits" überfallen worden zu sein, die angeblich in seine Wohnung gekommen waren. Allerdings war die Wohnungstür nicht beschädigt. Stattdessen fand die Polizei ordentlich Alkohol im Blut des Mannes: 2,62 Promille ergab ein Atemalkoholtest.

Der 65-Jährige wurde sicherheitshalber ins Krankenhaus gebracht.