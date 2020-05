Von einer Station eines Energieversorgers in Grauingen (Landkreis Börde) wurde die Umfriedung abgebaut.

Grauingen (vs) l Von einer Station eines Energieversorgers in Grauingen (Landkreis Börde) wurde die Umfriedung abgebaut. Die Täter schraubten in der Nacht vom 23. zum 24. Mai die Zaunfelder ab und nahmen diese mit.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei unter 03904/4780 entgegen.