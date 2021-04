Polizeieinsatz am Marktplatz verunsicherte Haldensleber

Haldensleben (tc)

Einige Haldensleber waren am Freitag, dem 9. April gegen 13.30 Uhr, sicherlich besorgt und erstaunt, als sie die Polizei am Marktplatz mit einem Spürhund sahen. Wie eine Anwohnerin berichtete sei am Gärhof sogar die Straße gesperrt worden. Vom Polizeirevier Magdeburg und Börde wurde mitgeteilt, dass es sich dabei um einen Einsatz im Rahmen von aktuellen Ermittlungen handelte. Weitere Informationen konnten sie nicht mitteilen, da es sich um ein laufendes Verfahren handle. Dennoch habe keine akute Gefahr für Haldensleber Bürger bestanden. „Die Bürger müssen sich keine Sorgen machen“, hieß es seitens des Polizeireviers Börde.