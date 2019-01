Die Polizei musste in Haldensleben einen Mann stoppen, der sich mit einem Spaten Zugang zu einer Wohnung verschaffen wollte.

Haldensleben l In eine etwas ungewöhnliche Auseinandersetzung musste die Polizei am späten Donnerstagabend an der Querstraße in Haldensleben eingreifen. Gegen 23.40 Uhr meldete sich ein Mann bei den Beamten: Ein Bekannter versuche, mit einem Spaten in seine Wohnung einzudringen.

Vor Ort erklärte der Tatverdächtige den Beamten, der Wohnungsbesitzer habe seinen Fernseher. Er wolle diesen lediglich aus der Wohnung holen. Die Polizisten konnten tatsächlich Hebelspuren an der Wohnungstür feststellen und fanden schließlich auch das Tatwerkzeug - den Spaten. Dieser wurde sichergestellt.

Die Beamten erklärten dem Tatverdächtigen, dass er seine Eigentumsrechte an dem Fernseher zivilrechtlich geltend machen könne. Wegen des Versuches, sich sein Eigentum unter Anwendung von Gewalt wiederzuholen, wurde gegen den 40-Jährigen aber ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.