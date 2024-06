Über Haldensleben kreist am Dienstag, 11. Juni, ein Polizeihubschrauber. Was ist der Grund für den Polizeieinsatz?

Haldensleben - Ein Polizeihubschrauber ist am Dienstag, 11. Juni, über Haldensleben zu sehen und zu hören. In der frühen Mittagszeit flog er etwa in Richtung Landratsamt.